Жителя Волхова нашли мертвым в душевой на окраине Петербурга

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию Колпинского района Санкт-Петербурга 8 июля поступило сообщение о гибели 43-летнего мужчины в хостеле на улице Железнодорожной в поселке Металлострой.

По предварительным данным, тело постояльца нашли в душевой с колото-резаным ранением бедра. Рядом лежал окровавленный бритвенный станок.

Известно, что мужчина остановился в хостеле, а зарегистрирован в Волхове Ленинградской области. Точные причины и обстоятельства смерти установит медицинская экспертиза.

Вам будет интересно
Жителя Волхова нашли мертвым в душевой на окраине Петербурга Санкт-Петербург, Металлострой, Ленинградская область, Волхов
Житель Нового Девяткино открывал ножом банку и погиб
В полицию Всеволожского района 31 марта около полуночи сообщили о гибели 37-летнего жителя Нового Девяткино. Мужчину с ножевым ранением ниже...
01.04.2023 1631
Автор