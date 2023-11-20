В Петербурге и Ленобласти начался сезон примерзших ко льду птиц

В Петербурге и Ленобласти резко выросло количество заявок о птицах, примерзших ко льду водоемов.
Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум, ВК
Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум, ВК
Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум, ВК
Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум, ВК
По словам специалистов, покинуть водоем не могут больные, травмированные или ослабевшие птицы. Они остаются в небольших полыньях и проталинах у берегов. Ночью, с похолоданием, шансы примерзнуть увеличиваются. Таким птицам нужна оперативная помощь, так как на них могут напасть чайки или вороны, сообщается в группе «Кошкиспас» в ВК.
«Если вы увидели примерзшую птицу на водоеме, первое и самое главное — не лезьте на лед самостоятельно. Для неподготовленного человека это опасно для жизни и здоровья! <…> Вызывайте спасателей, и у птиц появится шанс на жизнь!», — говорится в сообщении.
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