Гастроэнтеролог назвал продукты, защищающие организм от раковых клеток

Гастроэнтеролог рассказал, какая пищевая привычка снизит риск развития тяжелых заболеваний.
Как отметил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, уменьшить риски развития онкологических заболеваний поможет регулярное употребление овощей. Об этом специалист рассказал в своем блоге в Телеграм.
Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, и в кишечнике остается только клетчатка из растений, — заявил врач.
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