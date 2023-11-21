Психолог назвал заболевание, сопровождающееся ранним подъемом

Из-за плохого зрения постепенно снижается интенсивность световой стимуляции мозга.

Как заявил психолог Синди Люстиг, ранние пробуждения могут сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Например, ранние подъемы — частый симптом у людей с катарактой. Из-за помутнения хрусталика глаз организм ошибочно считает, что наступила ночь, и начинает вырабатывать мелатонин.

В результате пожилые люди с катарактой становятся «жаворонками» — рано ложатся спать и рано встают.

Таким образом, если пробуждения в несвойственное время стали регулярными и мешают нормальному сну, важно обратиться к врачу. Возможно, это связано с заболеваниями, требующими лечения.