В Ульяновской области столкнулись два поезда, 25 человек пострадали

Авария на железной дороге произошла на 962 км Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск в Ульяновской области.

Видео: t.me/breakingmash

Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» столкнулся лоб в лоб с маневровым составом. В пассажирском поезде находились 396 человек, из них 94 — дети. Пострадали 25 человек, все они живы, но получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших – один несовершеннолетний, говорится в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Возбуждено уголовное дело. Причины произошедшего устанавливаются.