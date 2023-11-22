Костомаров показал, как проходит процесс его восстановления — видео

Фигурист, переживший несколько ампутаций конечностей, продолжает усиленно тренироваться.
На этот раз олимпийский чемпион по танцам на льду решил попробовать свои силы на теннисном корте. Роман Костомаров признается, что сперва было тяжело, однако выход есть из любой ситуации.
Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно: и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть, — пишет фигурист в своем блоге в Телеграм.
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21.11.2023 103