В преддверии Нового года Рослесинфорг спрогнозировал увеличение объемов заготовки леса на елки до 60 тысяч экземпляров — примерно на 5% больше, чем в прошлом сезоне.

Речь идет о деревьях с государственных лесных участков. Помимо этого, значительная доля новогодних елок поступает из частных питомников. Активная заготовка елок, сосен и пихт стартует в конце ноября и продолжается вплоть до Рождества.

В Рослесинфорге прогнозируют рост цен на живые новогодние деревья на уровне 5-7%. Так елка высотой полтора метра, стоившая в прошлом году 1200-1500 рублей, подорожает в этом году в среднем на 100-200 рублей.