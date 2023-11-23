Два года назад девушке отказали в ее просьбе, мотивировав это наличием у нее другого жилья.

Прокуратура Ленинградской области помогла 22-летней сироте-инвалиду из Гатчинского района добиться справедливости в вопросе получения положенной по закону квартиры, рассказали в ведомстве.

Девушка обратилась в 2021 году с просьбой поставить её на очередь в качестве ребенка-сироты, нуждающегося в жилье. Однако местная администрация отказалась это сделать, ответив, что у нее уже есть квартира в Волосовском районе.

В результате проверки выяснилось, что эта квартира непригодна для проживания. После вмешательства прокуратуры девушку включили в список и обещали обеспечить жильём в Гатчинском районе в 2024 году.