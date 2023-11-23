Отец четырех детей из Бокситогорского района погиб в зоне СВО

В хоне СВО погиб житель деревни Большой Двор Бокситогорского района Ленобласти, наводчик-оператор мотострелкового полка, ефрейтор Роман Афанасьев. Ему было 44 года.

В июне этого года он подписал контракт на военную службу и уехал в зону СВО. У Романа Афанасьев остались жена и четверо сыновей.

Церемония прощания с бойцом состоится 24 ноября в 10:30 в Большедворском культурном центре. Его похоронят на гражданском кладбище в деревне Михайловские концы.

Роман родился в Ленинграде, там же окончил школу. В 1994 году многодетная семья Афанасьевых переехала в деревню Большой Двор. С 1997 по 1999 годы Роман проходил службу в военно-космических силах российской армии на космодроме «Плесецк». После трудился на Тихвинском вагоностроительном заводе электросварщиком.