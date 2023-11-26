В Минстрое обсуждают возможность сохранения льготной ипотеки

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что льготные ипотечные программы в каком-то виде будут сохранены и после 1 июля.

Однако вариантов, как и окончательного решения, по этому вопросу пока нет.

«Во-первых, окончательно рано говорить, давайте поработаем до 1 июля. Во-вторых, льготные программы все равно будут в определенной схеме сохраняться. Вариантов пока много, но окончательного решения нет»,— передает «Коммерсантъ» слова Ирека Файзуллина.

Сообщается, что до конца года завершится подготовка основных параметров льготной ипотечной программы для индивидуального строительства. Затем они будут переданы в правительство РФ. Министр также отметил, что программа льготной ипотеки в значительной степени поддержала строительную отрасль.