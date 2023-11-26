Диетолог рассказала, сколько плодов хурмы можно съедать ежедневно

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, сколько плодов хурмы можно съедать ежедневно, чтобы не навредить здоровью.

По её словам, эта ягода — настоящий клад питательных веществ.

«Хурму можно рассматривать как источник бета-каротина – провитамина А. Она содержит аскорбиновую кислоту (витамин С), биотин (витамин B7), а также важный макроэлемент – калий. Если посмотреть на микроэлементы, то это хром, железо, йод, марганец», — отметила Круглова в интервью радио Sputnik.

Но даже такой полезный продукт может стать вредным, если его переедать. Врач посоветовала есть не более двух-трёх плодов хурмы в течение дня.

«Ограничить хурму в рационе нужно людям с нарушением углеводного обмена, страдающим сахарным диабетом. Такие пациенты иногда отмечают индивидуальную реакцию после употребления хурмы, у них повышается уровень сахара. С осторожностью относиться к хурме нужно также пациентам с аллергическими реакциями и с заболеваниями пищеварительного тракта в стадии обострения», – предупредила она.