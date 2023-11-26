Финансовый аналитик назвал способы увеличить будущую пенсию

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал несколько способов увеличения размера будущей пенсии.

Первый — соглашаться только на белую заработную плату, поскольку пенсию платят из расчета перечислений, которые работодатели делали в Социальный фонд.

«Ваш индивидуальный счет находится в этом пенсионном фонде, и вы зарабатываете по ходу своей работы пока накапливаете пенсионные баллы, которые зависят от уровня вашей заработной платы. То есть чем выше ваша зарплата, тем больше баллов вы накапливаете, тем больше у вас будет пенсия», — сказал он изданию «Лента.ру».

Второй — получить статуса ветерана труда. Он позволяет получать пенсию в увеличенном объеме и определенные льготы. В их числе бесплатный проезд, оплата половины коммунальных платежей, послабления по части некоторых налогов.

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Третий — составить индивидуальный пенсионный план, согласно которому регулярно делаете взносы в негосударственные пенсионные фонды, в том числе получая софинансирование со стороны государства.

Еще один вариант — поехать работать на север, чтобы заработать там необходимый для получения повышенной северной пенсии стаж, после чего вернуться домой.