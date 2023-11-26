Финансовый аналитик назвал способы увеличить будущую пенсию

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал несколько способов увеличения размера будущей пенсии.
Первый — соглашаться только на белую заработную плату, поскольку пенсию платят из расчета перечислений, которые работодатели делали в Социальный фонд.
Второй — получить статуса ветерана труда. Он позволяет получать пенсию в увеличенном объеме и определенные льготы. В их числе бесплатный проезд, оплата половины коммунальных платежей, послабления по части некоторых налогов.
Третий — составить индивидуальный пенсионный план, согласно которому регулярно делаете взносы в негосударственные пенсионные фонды, в том числе получая софинансирование со стороны государства.
Еще один вариант — поехать работать на север, чтобы заработать там необходимый для получения повышенной северной пенсии стаж, после чего вернуться домой.