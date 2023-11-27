В «Мираторге» прокомментировали жалобу покупателя на металлическую иглу в мясе

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В компании заявили, что наличие постороннего предмета в продукции невозможно, поскольку линии производства оборудованы металлодетекторами.

Житель Москвы в соцсетях пожаловался, что в купленном им мясе марки «Мираторг» была металлическая игла. В итоге мужчина не только вернул товар обратно в магазин, но и обратился в полицию.

В пресс-службе «Мираторга» заявили, что посторонний предмет никак не мог оказаться в мясе. Линии производства имеют специальное оборудование, которое сканирует продукцию как раз, чтобы избегать подобных инцидентов.

Кроме того, работоспособность сканеров проверяется постоянно, пишет Baza.

Вам будет интересно
В "Мираторге" прокомментировали жалобу покупателя на металлическую иглу в мясе мясо, Компания «Мираторг»
Роскачество выявило в популярных марках пельменей сальмонеллу и костную муку
Шокирующие результаты исследований были опубликованы 23 ноября.  Роскачество проверило 20 популярных марок пельменей. Результаты лабораторных тестов оказались неутешительными. В ходе проверки...
23.11.2023 218
Автор