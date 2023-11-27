В «Мираторге» прокомментировали жалобу покупателя на металлическую иглу в мясе

В компании заявили, что наличие постороннего предмета в продукции невозможно, поскольку линии производства оборудованы металлодетекторами.

Житель Москвы в соцсетях пожаловался, что в купленном им мясе марки «Мираторг» была металлическая игла. В итоге мужчина не только вернул товар обратно в магазин, но и обратился в полицию.

В пресс-службе «Мираторга» заявили, что посторонний предмет никак не мог оказаться в мясе. Линии производства имеют специальное оборудование, которое сканирует продукцию как раз, чтобы избегать подобных инцидентов.

Кроме того, работоспособность сканеров проверяется постоянно, пишет Baza.