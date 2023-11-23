Роскачество выявило в популярных марках пельменей сальмонеллу и костную муку

Шокирующие результаты исследований были опубликованы 23 ноября.
Роскачество проверило 20 популярных марок пельменей. Результаты лабораторных тестов оказались неутешительными. В ходе проверки оказалось, что в полуфабрикатах содержатся патогенные организмы (листерии и сальмонеллы) и используется некачественное сырье.
Также в некоторых образцах было выявлено наличие сои и костной муки. Эксперты отмечают, что последний ингредиент попадает в полуфабрикаты вместе с мясом механической обвалки.
Исследование проводилось по 587 показателям качества и безопасности. Результаты проверок опубликованы в официальном Телеграм-канале организации.
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04.11.2023 197