Роскачество выявило в популярных марках пельменей сальмонеллу и костную муку

Шокирующие результаты исследований были опубликованы 23 ноября.

Роскачество проверило 20 популярных марок пельменей. Результаты лабораторных тестов оказались неутешительными. В ходе проверки оказалось, что в полуфабрикатах содержатся патогенные организмы (листерии и сальмонеллы) и используется некачественное сырье.

Также в некоторых образцах было выявлено наличие сои и костной муки. Эксперты отмечают, что последний ингредиент попадает в полуфабрикаты вместе с мясом механической обвалки.

Исследование проводилось по 587 показателям качества и безопасности. Результаты проверок опубликованы в официальном Телеграм-канале организации.