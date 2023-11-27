Спасатели Ленобласти напомнили о правилах безопасного вождения в гололед

В связи с ухудшением погодных условий в Ленобласти водителям стоит быть внимательнее и осторожнее на дорогах.
Аварийно-спасательная служба ЛО опубликовала в своем ВК-сообществе памятку с рекомендациями для водителей, которые помогут избежать неприятных последствий на заснеженных дорогах.
Так, главные правила безопасного вождения автомобиля в гололед следующие:
- своевременно меняйте резину на зимнюю;
- соблюдайте дистанцию с впереди едущим автомобилем;
- заранее сбрасывайте скорость при приближении к пешеходным переходам, перекресткам и остановкам общественного транспорта;
- не совершайте резких движений руля;
- не нарушайте скоростной режим.
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15.11.2023 114