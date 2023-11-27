Спасатели Ленобласти напомнили о правилах безопасного вождения в гололед

В связи с ухудшением погодных условий в Ленобласти водителям стоит быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

Аварийно-спасательная служба ЛО опубликовала в своем ВК-сообществе памятку с рекомендациями для водителей, которые помогут избежать неприятных последствий на заснеженных дорогах.

Так, главные правила безопасного вождения автомобиля в гололед следующие:

своевременно меняйте резину на зимнюю;

соблюдайте дистанцию с впереди едущим автомобилем;

заранее сбрасывайте скорость при приближении к пешеходным переходам, перекресткам и остановкам общественного транспорта;

не совершайте резких движений руля;

не нарушайте скоростной режим.