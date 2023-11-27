Спасатели Ленобласти напомнили о правилах безопасного вождения в гололед

Автор: Анастасия Щербакова
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В связи с ухудшением погодных условий в Ленобласти водителям стоит быть внимательнее и осторожнее на дорогах. 

Аварийно-спасательная служба ЛО опубликовала в своем ВК-сообществе памятку с рекомендациями для водителей, которые помогут избежать неприятных последствий на заснеженных дорогах.

Так, главные правила безопасного вождения автомобиля в гололед  следующие:

  • своевременно меняйте резину на зимнюю;
  • соблюдайте дистанцию с впереди едущим автомобилем;
  • заранее сбрасывайте скорость при приближении к пешеходным переходам, перекресткам и остановкам общественного транспорта;
  • не совершайте резких движений руля;
  • не нарушайте скоростной режим.
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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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