Диетолог объяснила, какими должны быть порции, чтобы похудеть

Специалист по питанию озвучила оптимальные объемы порций.

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева рассказала об оптимальных объемах порций еды за один прием пищи. Если следовать этим рекомендациям, похудеть точно получится.

Так, для мужчин и женщин существуют своя норма: для женщин — не более 280 мл,

а для мужчин не более 350 мл.

Прежде всего важно понимать, что количество энергии, полученной с питанием, должно соответствовать тому, которое человек растрачивает в течение дня. Если калории из еды начнут превышать возможность организма по затратам, то они будут откладываться в виде жировых запасов, — рассказала врач в беседе с «М24».

Также врач посоветовала принимать пищу 5 раз в день: 3 основных приема пищи и 2 небольших перекуса. При этом завтрак обязателен, поскольку запускает метаболизм на весь день.