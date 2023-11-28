В полицию Всеволожского района 27 ноября обратился 66-летний житель Кудрово. Он рассказал о нападении на своего 12-летнего сына.

По предварительным данным, возле дома на улице Итальянской в Кудрово подросток на несколько лет старше вырвал у семиклассника сумку, в которой лежал перцовый баллончик.

Заведено уголовное дело о грабеже. Полиция ориентирована на розыск 14-летнего петербуржца. Известно, что живет он в Красногвардейском районе, не работает и не учится. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.