Новый штраф ждет автомобилистов с 1 декабря

Штраф за несезонную резину на автомобиле с 1 декабря составит 500 рублей, рассказал адвокат юридической группы Сергей Мамонов в интервью агентству «Прайм».

«Ранее в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации глава, посвященная колесам и шинам, содержала довольно общие требования к их размерности, глубине протектора и физическим повреждениям. Теперь же указанные требования стали более объемными и конкретизированными», – объяснил Сергей Мамонов

Уточненный перечень содержится в постановлении правительства, которое вступит в силу с 1 декабря. Тогда инспекторы ГИБДД получат возможность выписать штраф за резину не по сезону.

В течение летнего периода штраф в 500 рублей положен за зимние шипованные шины. В зимний сезон использование шипованной резины или шин с липучками обязательно. При этом резина по сезону должна быть установлена на все колеса.

Кроме того, изменения были внесены в правила использования шин с восстановленным протектором. Теперь запрещено передвигаться на автомобиле, на передней оси которого установлены шины, восстановленные наложением нового протектора, а на других осях установлены повторно восстановленные шины или шины с восстановленным протектором, возраст которых превышает семь лет.