Диетолог назвала продукт, помогающий согреться в холодное время года

Как оказалось, паштеты из субпродуктов помогают лучше переносить низкие температуры.

Об этом в беседе с порталом «Москва 24» заявила диетолог Марият Мухина.

Паштет – это очень энергоемкое блюдо. Его готовят из субпродуктов, в том числе печени, и добавляют в большом количестве масло. Получается продукт с содержанием белков и жиров, который хорошо усваивается и помогает согреться.

Причем паштеты, в которых содержатся легкие животных, еще и укрепляют дыхательную систему человека, утверждает врач.

Поскольку зимой мы дышим холодным воздухом, под ударом находится наша легочная система. Чтобы ее укрепить, можно добавлять в паштет легкие животных. В них содержится сурфактант, необходимый для хорошей работы легочной ткани.