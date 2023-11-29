В Роскачестве назвали продукты, препятствующие развитию раковых клеток

Перечень продуктов, которые способны защищать организм человека от онкологии, довольно обширный.
Специалисты Роскачества представили список продуктов, которые стоит обязательно включать в свой рацион. Их регулярное употребление значительно снижает риски развития онкологии.
Так, в рационе обязательно должны присутствовать продукты из цельнозерновых культур, с легкоусвояемым белком и ненасыщенными жирами.
Вам будет интересно
В этих фабрикатах, в отличие от других торговых наименований, отсутствуют опасные патогены. Исследование специалистами Роскачества 20 популярных марок пельменей показало наличие...
23.11.2023 669