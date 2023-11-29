В Роскачестве назвали продукты, препятствующие развитию раковых клеток

Автор: Анастасия Щербакова
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Перечень продуктов, которые способны защищать организм человека от онкологии, довольно обширный.

Специалисты Роскачества представили список продуктов, которые стоит обязательно включать в свой рацион. Их регулярное употребление значительно снижает риски развития онкологии.

Так, в рационе обязательно должны присутствовать продукты из цельнозерновых культур, с легкоусвояемым белком и ненасыщенными жирами.

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Фото: Роскачество/ Телеграм
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