Андрей Турчак: ЕР противостоит внешнему давлению и поддерживает бойцов

Как сообщает сайт ER.ru, на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области партия «Единая Россия» провела дискуссионную площадку в преддверии Съезда – «Горжусь Россией». Участники мероприятия рассказали, что для них значит слово «Гордость».

Андрей Турчак, открывая работу площадки. Россия – это страна с великой историей, культурой , подарившая миру композиторов, писателей, художников, которыми восхищается весь мир. Страна великой науки, первой отправившей человека в открытый космос, освоившей первой мирный атом, страна великих ратных, спортивных и трудовых подвигов. Но гордимся мы не только прошлым, но и настоящим. Россия сегодня – это ядерная держава с одной из сильнейших армий мира. Один из ключевых игроков на рынке нефти и газа, зерна, вооружений, ядерных и космических технологий. Страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всём мире, — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», открывая работу площадки.

Секретарь Генерального совета Партии уверен, что последние два года для каждого россиянина стали важными с точки зрения формирования национальной гордости.

В очередной раз десятки стран Запада руками украинских нацистов и оружием со всего мира пытаются сломить Россию. Идёт борьба за будущее страны и наших детей. Будущее нашей страны, будущее устройство мира решается сейчас на исконных русских землях – Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Это означает, что выбора у нас нет: только Победа и достижение всех целей СВО, поставленных Верховным главнокомандующим, — продолжил Андрей Турчак.

Он отметил, что после начавшейся специальной военной операции на «Единую Россию» лёг груз особой ответственности. Теперь партия оказывает всестороннюю поддержку как новым регионам в целом, так и каждому отдельному бойцу и их семьям.

«Единая Россия» – это партия Президента. С первого дня мы – партия Победы. Это было и останется принципиальной позицией «Единой России». Мы приняли более 250 законов для противодействия внешнему давлению, поддержки людей, регионов, малого бизнеса. Сотни наших товарищей, депутатов различных уровней пошли добровольцами на фронт. В созданной Президентом рабочей группе по СВО мы решаем вопросы с выплатами, отпусками, реабилитацией раненых. По инициативе группы принято более 80 законов по поддержке бойцов и членов их семей, отработано более 40 тысяч обращений. Все региональные отделения партии включились в сбор и отправку гуманитарной помощи. Собрано и доставлено свыше 80 тысяч тонн грузов. Закуплено для наших подразделений спецтехники на сумму более 8,5 миллиардов рублей, — напомнил он.

При этом партия не отказалась от текущих задач в других регионах страны, обеспечив исполнение наказов по народной программе.

«Сегодня главная наша задача – сохранить единство общества, помогать и содействовать каждому успеху: на заводе и стройках, на фронте, в помощи нуждающимся», — отметил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что России сейчас нужны три победы: на фронте, в тылу и в головах людей . Причем в последнем случае акцент важно делать на молодёжи.

Победа в головах – это первое условие побед на фронте, побед в науке, на производстве, в мирном строительстве. И во многом мы эту победу уже одержали. Наши воины массово совершают подвиги, как и наши деды в годы Великой Отечественной войны. Наша молодёжь – это не эгоистичные потребители, это десятки тысяч добровольцев на фронте и волонтёров по всей стране. Люди по всей стране приносят в наши волонтёрские центры посылки и письма для фронта, вяжут вещи, изготавливают свечи, плетут маскировочные сети. Тысячи предпринимателей собирают конвои для бойцов и мирных жителей. Разве можно не гордиться такими людьми и страной? Как можно с такими людьми сомневаться в Победе? — сказал он.

В свою очередь председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов подчеркнул, что современная молодёжь из «книжных детей» превратилась в деятельных патриотов .

«Более 3 тысяч мальчишек и девчонок прошли через нашу гуманитарную миссию. И возвращаются во второй, третий, четвёртый раз, потому что ещё большой объём работы нужно выполнить. Более сотни наших волонтёров пошли служить Родине с оружием в руках. Я горжусь нашими мальчишками и девчонками, которые делают такую сложную и важную работу. Горжусь тем, что на них можно положиться. И что у них сформировалась позиция — верить, служить, бороться, пока есть силы. Фраза на нашей символике «Нам силы даёт наша верность Отчизне» — отпечаталась в наших сердцах», — сказал Антон Демидов.

Участники площадки отметили, что одним из главных поводов для гордости в новейшей истории России стало единение всех её жителей. Так же считает и командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов заявив , что это – одна из побед страны .

«У меня в подразделении 50% — обычные русские ребята со всех регионов, ещё 25% — чеченцы, а остальные 25% — это все национальности, какие только есть в России, а, может, и в мире. Иногда начинаю считать: какой же национальности у меня в отряде нет? И не нахожу её. Мы все объединились ради общей Победы. Я всегда об этом говорю с гордостью. Все мы и есть команда, которая, невзирая на наши национальности, вероисповедание, стала командой Президента», — сказал он.

С Владимиром Путиным Россия стала великим государством, способным защитить себя и дать будущее своим гражданам, отметили участники дискуссии.

Елена Лозина. «Владимира Путина поддержит вся страна. Его победа – это победа России. Если бы не решение Президента, неизвестно, какая бы участь ожидала всех нас. Наш Президент всегда опирается на волю и стремления россиян. Севастопольцы едины. Мы — вместе с Президентом », — сказала учитель истории из Севастополя

В заключение обсуждения Андрей Турчак подчеркнул, что сейчас каждый день у нашей страны появляются новые герои, достижения и победы . И нельзя о них забывать.