Озвучена дата проведения прямой линии с Владимиром Путиным

Прямая линия президента будет совмещена с большой пресс-конференцией.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 14 декабря. Также будет проведена и ежегодная большая пресс-конференция.
Четырнадцатого декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат «Прямой линии» и итоговой пресс-конференции президента, — цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА Новости.
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