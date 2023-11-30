Озвучена дата проведения прямой линии с Владимиром Путиным

Прямая линия президента будет совмещена с большой пресс-конференцией.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 14 декабря. Также будет проведена и ежегодная большая пресс-конференция.

Четырнадцатого декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат «Прямой линии» и итоговой пресс-конференции президента, — цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА Новости.