В Петербурге официально завершился навигационный период для разводки мостов

В Петербурге 30 ноября официально завершился навигационный период для разводки мостов на Неве, Большой и Малой Неве.

На рукавах Невы мосты разводили с 20 апреля по 15 ноября. За это время было выполнено 2 260 разводок, по реке прошли 1 590 судов. Чаще всего разводили Дворцовый, Благовещенский и Володарский мосты.

Последняя в этом сезоне разводка закончилась курьезом: из-за ледовой обстановки кран и буксир застряли под Троицким мостом, в связи с чем переправу свели только в 6:30, вместо положенных 4:50. Кран в итоге отвели вверх по течению к набережной у Летнего сада. Для того, чтобы увести кран за Благовещенский мост, может понадобиться еще одна разводка мостов.