Ученикам могут запретить пользоваться телефонами в школах даже в образовательных целях

Соответствующие поправки в законодательство будут рассмотрены Госдумой в начале декабря.

Второе чтение законопроекта, запрещающего ученикам использовать телефоны в школах, пройдет в Госдуме 4 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

У нас поправки принимаются до понедельника. Комитет работает по данному вопросу. В понедельник будет уже принято конкретное решение. У нас будет заседание комитета как раз в понедельник, — цитирует агентство первого зампредседателя комитета по просвещению Яну Лантратову.