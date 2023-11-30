Ученикам могут запретить пользоваться телефонами в школах даже в образовательных целях

Соответствующие поправки в законодательство будут рассмотрены Госдумой в начале декабря.
Второе чтение законопроекта, запрещающего ученикам использовать телефоны в школах, пройдет в Госдуме 4 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
У нас поправки принимаются до понедельника. Комитет работает по данному вопросу. В понедельник будет уже принято конкретное решение. У нас будет заседание комитета как раз в понедельник, — цитирует агентство первого зампредседателя комитета по просвещению Яну Лантратову.
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