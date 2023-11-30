Песков рассказал, как пройдет прямая линия с Владимиром Путиным

Автор: Анастасия Щербакова
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Прямая линия президента и большая пресс-конференция будут совмещены и состоятся 14 декабря. 

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, планируемая на 14 декабря, будет продолжительной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь сообщил, что вопросы, на которые ответит Владимир Путин, начнут собирать с 1 декабря. Их можно отправить через СМС, оставить через телефонный звонок или на сайте президента РФ, пишет Телеграм-канал RT.

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