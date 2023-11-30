Врач рассказала почему не стоит заедать молоко другими продуктами

Автор: Анастасия Щербакова
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У взрослых людей снижается выработка фермента лактазы, расщепляющего молочный сахар лактозу. Это приводит к расстройствам ЖКТ и другим неприятным последствиям.

Диетолог Елена Соломатина советует отказаться от привычки заедать молоко другими продуктами. Дело в том, что с возрастом в организме снижается выработка фермента лактазы, расщепляющего молочный сахар.

В результате после употребления молока многие ощущают вздутие живота, а иногда и тошноту — все из-за того, что организм плохо переваривает продукт.

Также не рекомендуется сочетать молоко с белым хлебом — это может вызвать метеоризм и нарушения пищеварения.

Зато взрослым подойдут кисломолочные продукты — в них лактоза уже расщеплена молочнокислыми бактериями, что облегчает работу ЖКТ, отметила врач в беседе с «ВМ».

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