Врач рассказала почему не стоит заедать молоко другими продуктами

У взрослых людей снижается выработка фермента лактазы, расщепляющего молочный сахар лактозу. Это приводит к расстройствам ЖКТ и другим неприятным последствиям.

Диетолог Елена Соломатина советует отказаться от привычки заедать молоко другими продуктами. Дело в том, что с возрастом в организме снижается выработка фермента лактазы, расщепляющего молочный сахар.

В результате после употребления молока многие ощущают вздутие живота, а иногда и тошноту — все из-за того, что организм плохо переваривает продукт.

Также не рекомендуется сочетать молоко с белым хлебом — это может вызвать метеоризм и нарушения пищеварения.

Зато взрослым подойдут кисломолочные продукты — в них лактоза уже расщеплена молочнокислыми бактериями, что облегчает работу ЖКТ, отметила врач в беседе с «ВМ».