Видео: курьер с топором напал на таксиста в центре Петербурга

В полицию Петербурга 30 ноября обратился таксист и рассказал, что на Вознесенском проспекте курьер угрожал ему топором и повредил его автомобиль.

Таксист пояснил, что на светофоре человеку на мопеде показалось, что в него прыснули из газового баллончика. Агрессор требовал выйти, угрожая топором. Водитель такси вез пассажира и успел уехать с места происшествия, слегка задев агрессора.

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В настоящее время полиция устанавливает и ищет злоумышленника.