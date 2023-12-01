Полиция в Петербурге вышла на наркозакладчика по следам на снегу, ведущим в лес

У злоумышленника нашли почти два килограмма запрещенных веществ.

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в распространении наркотиков. Закладчик привлек внимание полицейских, оставив машину на обочине. Обследовав автомобиль, правоохранители обнаружили следы, ведущие от транспорта в лес.

Недалеко от авто полицейские заметили мужчину, при котором был черный пакет, в котором находились свертки с подозрительными веществами. Экспертиза показала, что в свёртках — наркотики.

озбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), — передает пресс-служба МВД по Петербургу.