Огромный столп дыма поднялся над Петербургом: в районе Старой деревни полыхает здание

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы делятся видеокадрами с места происшествия. 

На улице Заусадебной в районе Старой Деревни в Петербурге произошел серьезный пожар в здании. Видео публикует Мash на Мойке.

 

 

 

 

 

 

На вызов о пожаре прибыли 25 сотрудников МЧС и семь единиц спецтехники. По имеющимся данным, пострадавших в ЧП нет.

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01.12.2023 31
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