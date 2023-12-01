Огромный столп дыма поднялся над Петербургом: в районе Старой деревни полыхает здание

Очевидцы делятся видеокадрами с места происшествия.

На улице Заусадебной в районе Старой Деревни в Петербурге произошел серьезный пожар в здании. Видео публикует Мash на Мойке.

На вызов о пожаре прибыли 25 сотрудников МЧС и семь единиц спецтехники. По имеющимся данным, пострадавших в ЧП нет.