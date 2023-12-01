«АвтоВАЗ» вернул на конвейер внедорожники Niva с АБС и «Евро-5»

Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Отечественный автопроизводитель «ВАЗ» возобновил выпуск Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, оснащенных антиблокировочной системой. Также в автомобилях соблюден экологический стандарт «Евро 5».

АвтоВАЗ» начал выпуск автомобилей Lada Niva Legend и Lada Niva Travel в версии 2024 модельного года. Легендарные внедорожники вновь получили антиблокировочную систему тормозов и систему снижения токсичности, соответствующую эко-стандарту «Евро-5», — приводит сообщение компании РИА Новости.