Россиянам стала доступна льготная ипотека по ставке 2%

Это возможно в рамках программы «Дальневосточная ипотека».

Россияне, проживающие в населенных пунктах Арктической зоны, теперь также могут воспользоваться программой кредитования «Дальневосточная ипотека». Ставка в данном случае составляет до 2%.

Как пишет «Объясняем.рф», на льготную ипотеку подать документы могут:

педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне не меньше 5 лет;

молодые супружеские пары не старше 35 лет;

одинокие родители, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет включительно;

люди, получившие земельные участки в рамках программы «Гектар»;

участники региональных программ трудовой мобильности.