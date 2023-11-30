Россиянам стала доступна льготная ипотека по ставке 2%

Автор: Анастасия Щербакова
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Это возможно в рамках программы «Дальневосточная ипотека».

Россияне, проживающие в населенных пунктах Арктической зоны, теперь также могут воспользоваться программой кредитования «Дальневосточная ипотека». Ставка в данном случае составляет до 2%.

Как пишет «Объясняем.рф», на льготную ипотеку подать документы могут:

  • педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне не меньше 5 лет;
  • молодые супружеские пары не старше 35 лет;
  • одинокие родители, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет включительно;
  • люди, получившие земельные участки в рамках программы «Гектар»;
  • участники региональных программ трудовой мобильности.
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