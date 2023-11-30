Россиянам стала доступна льготная ипотека по ставке 2%

Это возможно в рамках программы «Дальневосточная ипотека».
Россияне, проживающие в населенных пунктах Арктической зоны, теперь также могут воспользоваться программой кредитования «Дальневосточная ипотека». Ставка в данном случае составляет до 2%.
Как пишет «Объясняем.рф», на льготную ипотеку подать документы могут:
- педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне не меньше 5 лет;
- молодые супружеские пары не старше 35 лет;
- одинокие родители, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет включительно;
- люди, получившие земельные участки в рамках программы «Гектар»;
- участники региональных программ трудовой мобильности.
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30.11.2023 69