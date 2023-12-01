Об этом сообщили в пресс-службе компании, в которой работал буйный доставщик.

Курьер, напавший 30 ноября на таксиста с топором в ходе конфликта, отстранен от своих должностных обязанностей.

Узнав о случившемся, мы сразу занялись поиском курьера. На текущий момент мы уже нашли его и отключили от системы — с сегодняшнего дня курьер не сможет осуществлять доставку заказов из «ВкусВилла», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании.

Злоумышленник пока не пойман. Полиция продолжает поиски уличного дебошира.

Напомним, инцидент на Вознесенском проспекте в Петербурге произошел накануне, 30 ноября. В полицию обратился таксист и рассказал, что неизвестный угрожал ему топором и повредил в ходе перепалки автомобиль.