Минобороны: численность ВС РФ увеличена на 170 тысяч военнослужащих

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ почти на 170 тыс. человек.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня его подписания.

Согласно документу, штатная численность ВС РФ увеличивается почти на 170 тысяч человек и устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе — 1 320 000 военнослужащих.

Президент поручил правительству выделить Минобороны РФ средства из федерального бюджета, необходимые для реализации указа.

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Проведение мобилизации в связи с указом президента об увеличении численности Вооруженных сил РФ не предусмотрено. Увеличение реализуется поэтапно за счет контрактников, сообщили в Минобороны России.