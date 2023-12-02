Жители Ленобласти оплатили долги на 726 млн рублей ради поездок за границу

Автор: Гузель Галимова
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Жители Ленобласти за года оплатили долги на сумму более 726 миллионов рублей, чтобы выехать за границу.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Ленобласти, в 2023 году приставы вынесли более 181 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд должников за пределы страны. В основном такое ограничение накладывают, если сумма задолженности составляет 30 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях, к примеру, в вопросах неуплаты алиментов, порог составляет 10 тысяч рублей.

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