В комтрансе Ленобласти напомнили, кто имеет право на льготный проезд

В комитете по транспорту Ленобласти напомнили, кто имеет право на льготный проезд в общественном транспорте.
Право на льготный проезд на общественном пассажирском транспорте на территории Ленобласти есть у:
- федеральных и региональных льготников;
- пенсионеров:
- студентов, проживающих в Ленобласти и обучающихся в Петербурге;
- членов семей участников специальной военной операции.
Более подробно о категориях граждан и полагающихся им льготам можно узнать в Социальном кодексе Ленинградской области, отметили в комитете.
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30.11.2023 217