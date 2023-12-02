В комтрансе Ленобласти напомнили, кто имеет право на льготный проезд

В комитете по транспорту Ленобласти напомнили, кто имеет право на льготный проезд в общественном транспорте.

Право на льготный проезд на общественном пассажирском транспорте на территории Ленобласти есть у:

федеральных и региональных льготников;

пенсионеров:

студентов, проживающих в Ленобласти и обучающихся в Петербурге;

членов семей участников специальной военной операции.

Более подробно о категориях граждан и полагающихся им льготам можно узнать в Социальном кодексе Ленинградской области, отметили в комитете.