Восьмилетняя девочка пострадала в лобовом ДТП на Дороге Жизни

ДТП произошло 1 декабря на Дороге Жизни в районе дома №9 в поселке Романовка во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 56-летний водитель за рулем Skoda Yeti не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Audi A4, которой управлял 46-летний водитель.

С места аварии в больницу забрали восьмилетнюю пассажирку Skoda. У нее диагностировали травмы головы, ее состояние медики оценили как средней тяжести.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.