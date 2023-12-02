Восьмилетняя девочка пострадала в лобовом ДТП на Дороге Жизни

ДТП произошло 1 декабря на Дороге Жизни в районе дома №9 в поселке Романовка во Всеволожском районе Ленобласти.
По предварительным данным, 56-летний водитель за рулем Skoda Yeti не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Audi A4, которой управлял 46-летний водитель.
С места аварии в больницу забрали восьмилетнюю пассажирку Skoda. У нее диагностировали травмы головы, ее состояние медики оценили как средней тяжести.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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