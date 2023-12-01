В Мурино во время тренировки умер лыжник

Автор: Гузель Галимова
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В Мурино Всеволожского района Ленобласти во время тренировки умер лыжник.

Лежащего спортсмена заметили из окна жители ближайшего дома. По словам очевидцев, к пожилому мужчине очень долго никто не подходил — скорая помощь не могла подъехать к месту.

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Фото: Мэш на Мойке

В итоге медик сообщил, что 66-летнний мужчина уже был без признаков жизни. По предварительной версии, причиной смерти стал отрыв тромба. Тело лыжника направили на судмедэкспертизу.

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