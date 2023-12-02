Певец Шарлот встретит Новый год в СИЗО

Кировский районный суд отправил под стражу певца Эдуарда Шарлота, который ранее показательно сжег свой российский паспорт.

В СИЗО он пробудет до 24 января по уголовному делу о «реабилитации нацизма».

На заседании певец признался, что поддерживает СВО и готов отдавать 50% выручки с концертов на благотворительность. Он вернулся в Россию, чтобы исправиться и стать лучше.

Артист неоднократно извинялся перед россиянами, которых оскорбил своим поведением. Чтобы разжалобить судью, он даже прочитал стих на заседании, просил отправить его под домашний арест, но ничего не вышло.

Напомним, исполнителя задержали в аэропорту Пулково 22 ноября. Ему был назначен административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Молодого человека предварительно обвинили в мелком хулиганстве. Через некоторое время его этапировали в Самару и возбудили три уголовных дела.