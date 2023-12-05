Для посещения судов россиянам придется соблюдать дресс-код

Совет судей РФ разработал типовые правила пребывания посетителей в зданиях судов.

Об этом сообщил председатель профильной комиссии Совета судей РФ Эдуард Ермаков.

Правила будут регулировать внешний вид, обеспечение безопасности посетителей, а также условия допуска граждан на открытые судебные заседания.

В проекте урегулированы вопросы безопасности судей, сотрудников аппарата и посетителей. Есть список документов, по которым можно пройти в суд, уточняется, кто может пройти по служебному удостоверению, — приводит слова Ермакова РИА Новости.

По словам Ермакова, при подготовке документа были учтены позиции Совета по правам человека, Минюста, адвокатов, судебных приставов и других ведомств.