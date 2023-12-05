Эксперт рассказал, ждать ли роста цен на шампанское перед Новым годом

Несмотря на огромный спрос в преддверии праздников на игристое, закупаться им заранее не обязательно. Повышения цен на напитки маловероятно.
Об этом заявил зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
Перед Новым годом цены на главный новогодний напиток вряд ли вырастут. В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объемах продаж. Более того, большинство сезонных категорий в преддверие новогодних праздников реализуются по скидкам и акциям, — цитирует Леонова «ВМ».
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