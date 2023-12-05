В Киришах запустили программу диспансеризации работников на предприятиях.

Врачи Киришской межрайонной больницы инициировали акцию «Добро на предприятие». Её суть — проведение медосмотров и диспансеризации трудоспособного населения прямо на рабочих местах.

По словам главы облздрава Александра Жаркова, работающим гражданам часто не хватает времени на походы по врачам. Акция позволит своевременно пройти необходимые осмотры, не отрываясь от производства.

Первыми её опробовали сотрудники Киришской стоматологии. Медики приехали к ним на предприятие, что избавило работников от необходимости тратить время на дорогу до поликлиники. Такая форма повышает доступность профосмотров для населения, резюмировал Жарков.