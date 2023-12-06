В Подпорожье сотрудники полиции устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

На требования правоохранителей остановиться нарушитель не реагировал. Сотрудникам полиции пришлось открыть огонь.

5 декабря около 23:20 в городе Подпорожье сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Saab 9-5 для проверки документов. Однако водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал требования полиции и попытался скрыться, создавая угрозу участникам дорожного движения.

Была организована погоня за нарушителем. В 23:25 у дома No92 по проспекту Ленина, согласно закону «О полиции», для остановки автомобиля применили табельное оружие.

Задержанным оказался 37-летний неработающий местный житель. Его доставили в отдел полиции, составлены протоколы по нескольким статьям КоАП, передает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.