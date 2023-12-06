Россияне рассказали, какие блюда чаще всего готовят к новогоднему столу — опрос

Разумеется, оливье оказался в абсолютных лидерах. Без него в Новый год не обойтись.

Так, большинство опрошенных (55%) в качестве главного блюда к праздничному столу назвали оливье. Следом идет один из любимых у россиян салатов «Селедка под шубой» (19%). Также домохозяйки нередко готовят к застолью тарталетки (14%), холодец (6%), бутерброды со шпротами (3%), салат «Мимоза» (1%).

Результаты опросов оказались в распоряжении портала «Вечерняя Москва».