Россияне рассказали, какие блюда чаще всего готовят к новогоднему столу — опрос

Разумеется, оливье оказался в абсолютных лидерах. Без него в Новый год не обойтись.
Так, большинство опрошенных (55%) в качестве главного блюда к праздничному столу назвали оливье. Следом идет один из любимых у россиян салатов «Селедка под шубой» (19%). Также домохозяйки нередко готовят к застолью тарталетки (14%), холодец (6%), бутерброды со шпротами (3%), салат «Мимоза» (1%).
Результаты опросов оказались в распоряжении портала «Вечерняя Москва».
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06.12.2023 64