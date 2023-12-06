Правительство региона утвердило перечень из 707 объектов недвижимости, в отношении которых в следующем году налоговая база будет рассчитываться исходя из кадастровой оценки.

В него вошли здания площадью свыше 1000 кв. м, предназначенные или фактически используемые под торговлю, общепит, бытовые услуги. Также объекты, расположенные на земельных участках с соответствующим видом разрешенного использования.

Проверить, попал ли в список конкретный объект, можно в Постановлении No861 от 04.12.2023. Если здание не эксплуатируется по назначению, но участок имеет «торговый» статус — поменять его можно через Росреестр.