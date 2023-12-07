Сергей Перминов: Речи о полном запрете средств связи в школах, как и раньше, сегодня не идет

Госдума накануне приняла закон, согласно которому школьникам запретят использовать мобильные телефоны во время уроков, кроме ситуаций, связанных с опасностью для жизни и здоровья, а также предусмотренных программой случаев.

О том, насколько новый закон отличается от подобных ограничений, которые уже существовали в нашей стране ранее, и нужно ли запрещать использовать сотовые телефоны в школах рассказал «Общей газете Ленинградской области» сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов.

По его словам, в 2022 году Минпросвещением, с учетом новых санитарных правил, было принято решение о запрете использования мобильных телефонов на уроках с 1 сентября. Одобренный Госдумой закон усиливает юридическую базу уже имеющей место практики.

«При этом речь о полном запрете средств связи в образовательных учреждениях, как и раньше, не идет. Ученики могут ими пользоваться вне занятий, а при возникновении угрозы жизни и здоровью – и на уроках. Законодательная мера продиктована, в первую очередь, заботой о здоровье и качественном образовании детей нашей страны. Широко известны научно обоснованные выводы о негативном влиянии смартфонов на способность концентрировать внимание учащимся, на его зрение. Постоянный доступ в сеть нередко является причиной негативного эмоционального состояния. При этом важно оградить от давления и учителей», — уточнил Сергей Перминов.

Спикер также привел пример, который показывает работу данного закона. , Так, во Франции действует полный запрет на использование мобильных телефонов в стенах младшей и средней школы.

«Важно сохранять баланс, не препятствовать развитию, а поощрять его, ограждая при этом формирующуюся личность ученика от деструктивных воздействий. Как показывают опросы, принимаемые законодателями меры находят поддержку среди подавляющего большинства представителей родительского сообщества России», — резюмировал Сергей Перминов.