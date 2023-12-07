«Единая Россия»: В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 390 новых школ

Как сообщает сайт ER.ru, более половины регионов в 2023 году выполнили план по программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, более чем на 90% или полностью.
Предварительные итоги реализации масштабного проекта по обновлению зданий представили на федеральном штабе, который прошел на площадке партии с участием губернаторов, закрепленных за объектами депутатов, представителей Общественной палаты РФ.
Капремонт завершен в 1384 школах. К концу года планируется сдать 1765. Из них в 1535 работы провели с использованием средств федерального бюджета, а 230 зданий отремонтировали только за счёт средств регионов, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Ещё в 46 регионах готовность объектов более 90%.
По его словам, риски по капремонту есть в 19 регионах, где готовность 35 объектов менее 60%. В отстающих регионах – Дагестан. Регион исправляет ситуацию, осталось завершить пять объектов. По три объекта – в Приморском и Алтайском краях, Удмуртии и Томской области.
В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на опережающие темпы капремонта школ в Белгородской и Липецкой областях. Оба региона с опережающим финансированием завершили работы на объектах двухлетнего цикла 2024-2025 годов.
Он напомнил, что всего по программе капремонта с момента ее начала уже отремонтировано более 3 тысяч зданий.
Также на штабе обсудили ход президентской программы строительства новых школ. В 2023 году запланировано сдать 390 зданий.
Он отметил, что программа капремонта школ является одной из самых успешных и востребованных у людей наряду с программами социальной газификации и формированием комфортной городской среды.
В заключение секретарь Генсовета призвал глав регионов и ответственных лиц везде, где есть риски, войти в плановые графики и своевременно сдать объекты.
До конца года «Единая Россия» и Минпросвещения проведут еще один федеральный штаб, где субъекты РФ из «красной зоны» должны будут сообщить о том, удалось ли исправить ситуацию с вводом школ.
В Ленобласти в этом году в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и народной программы партии после капитального ремонта открылись четыре школы в Волосовском, Киришском и Волховском районах. Еще одну школу в Бокситогорском районе отремонтируют до конца этого года, чтобы в январе дети смогли пойти учиться в обновленные классы, рассказала региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа» в Ленобласти Вероника Реброва.
Кроме того, в начале года после реновации в рамках региональной программы были открыты «Кикеринская СОШ» и «Детский сад № 24» в Волосовском районе. В трех школах и четырех детских садах региона работы еще продолжаются.
За последние два года в регионе построили 13 детских садов и три школы, создав условия для обучения 4 425 детей. Дополнительно к концу года будет введен в эксплуатацию новый детский сад в Кудрово на 190 мест.
Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.