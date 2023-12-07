«Единая Россия»: В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 390 новых школ

Как сообщает сайт ER.ru, более половины регионов в 2023 году выполнили план по программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, более чем на 90% или полностью.

Предварительные итоги реализации масштабного проекта по обновлению зданий представили на федеральном штабе, который прошел на площадке партии с участием губернаторов, закрепленных за объектами депутатов, представителей Общественной палаты РФ.

Капремонт завершен в 1384 школах. К концу года планируется сдать 1765. Из них в 1535 работы провели с использованием средств федерального бюджета, а 230 зданий отремонтировали только за счёт средств регионов, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Назову отличников. Это Вологодская, Магаданская, Мурманская, Саратовская, Сахалинская области, республики Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург. Все запланированные на этот год ремонты в этих регионах завершены. Благодарю губернаторов и региональные команды за достойный результат», — отметил он.

Ещё в 46 регионах готовность объектов более 90%.

«Нет сомнений, что до конца года работы будут завершены. Хотел бы поблагодарить Министерство просвещения, Минстрой, губернаторов, строителей и всех наших коллег в регионах, кто отвечает за эту важную программу», – сказал Андрей Турчак.

По его словам, риски по капремонту есть в 19 регионах, где готовность 35 объектов менее 60%. В отстающих регионах – Дагестан. Регион исправляет ситуацию, осталось завершить пять объектов. По три объекта – в Приморском и Алтайском краях, Удмуртии и Томской области.

«В Забайкальском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках по два объекта», – сообщил Андрей Турчак.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на опережающие темпы капремонта школ в Белгородской и Липецкой областях. Оба региона с опережающим финансированием завершили работы на объектах двухлетнего цикла 2024-2025 годов.

«Белгородская область – сложные условия, приграничный регион. Несмотря на это, все в «зеленой зоне» — и капремонт, и нацпроекты», — сказал министр.

Он напомнил, что всего по программе капремонта с момента ее начала уже отремонтировано более 3 тысяч зданий.

«Программа идет успешно, показывает, что «Единая Россия» – партия дела. Поддержано решение продлить ее с 2025 года для детских садов, колледжей, учреждений детского отдыха. Чтобы окончательно это решение было принято, нужно исполнять обязательства, которые регионы уже взяли», — сказал министр.

Также на штабе обсудили ход президентской программы строительства новых школ. В 2023 году запланировано сдать 390 зданий.

«С 2019 года введены в эксплуатацию 1076 новых школ общей мощностью более 671 тысячи учебных мест. Конкретно в этом году введено 237 школ на 177 тысяч мест. Хороший показатель. Большинство объектов, есть уверенность, будут сданы в срок», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Он отметил, что программа капремонта школ является одной из самых успешных и востребованных у людей наряду с программами социальной газификации и формированием комфортной городской среды.

«Видим, насколько кардинально меняется образовательная среда. И, самое главное, насколько кардинально меняются наши дети. Они ценят эти проекты, родители и учителя активно в них участвуют. Получается не просто новое здание школы, а абсолютно новое образовательное пространство и совсем иные учебные возможности», – сказал Андрей Турчак.

В заключение секретарь Генсовета призвал глав регионов и ответственных лиц везде, где есть риски, войти в плановые графики и своевременно сдать объекты.

«Важно, чтобы все запланированные на этот год работы по программе были завершены. Качественно и в сроки, о которых мы с вами договаривались», — подчеркнул он.

До конца года «Единая Россия» и Минпросвещения проведут еще один федеральный штаб, где субъекты РФ из «красной зоны» должны будут сообщить о том, удалось ли исправить ситуацию с вводом школ.

В Ленобласти в этом году в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и народной программы партии после капитального ремонта открылись четыре школы в Волосовском, Киришском и Волховском районах. Еще одну школу в Бокситогорском районе отремонтируют до конца этого года, чтобы в январе дети смогли пойти учиться в обновленные классы, рассказала региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа» в Ленобласти Вероника Реброва.

Кроме того, в начале года после реновации в рамках региональной программы были открыты «Кикеринская СОШ» и «Детский сад № 24» в Волосовском районе. В трех школах и четырех детских садах региона работы еще продолжаются.

За последние два года в регионе построили 13 детских садов и три школы, создав условия для обучения 4 425 детей. Дополнительно к концу года будет введен в эксплуатацию новый детский сад в Кудрово на 190 мест.

«Во многом, такая положительная динамика сохраняется благодаря контролю на всех этапах – от проекта до приемки. Все процессы контролируют наш «партийный десант», совместные родительские штабы «Единой России» и Минпросвещения РФ», — отметила Вероника Реброва.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.