Лес световых столбов заметили в Ленобласти — фото

Удивительное атмосферное явление под названием световые столбы снова наблюдали в Ленобласти.
Кадры были сделаны минувшей ночью в Васильево, Кавголово, Лосево, Вартемягах, Агалатово в Ленобласти и у метро «Парнас» в Петербурге.
Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Световые столбы – это разновидность гало: в воздухе из-за резкого похолодания появляются ледяные кристаллы, которые своеобразно отражают свет: над источником света вырастает светящийся столб. При большом количестве таких столбов получается «лес».
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06.12.2023 111