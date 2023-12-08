Лес световых столбов заметили в Ленобласти — фото

Автор: Гузель Галимова
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Удивительное атмосферное явление под названием световые столбы снова наблюдали в Ленобласти.

Кадры были сделаны минувшей ночью в Васильево, Кавголово, Лосево, Вартемягах, Агалатово в Ленобласти и у метро «Парнас» в Петербурге.

Лес световых столбов заметили в Ленобласти - фото световые столбы, Петербург, ЛенобластьФото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Лес световых столбов заметили в Ленобласти - фото световые столбы, Петербург, ЛенобластьФото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Лес световых столбов заметили в Ленобласти - фото световые столбы, Петербург, ЛенобластьФото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Лес световых столбов заметили в Ленобласти - фото световые столбы, Петербург, ЛенобластьФото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Лес световых столбов заметили в Ленобласти - фото световые столбы, Петербург, ЛенобластьФото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Лес световых столбов заметили в Ленобласти - фото световые столбы, Петербург, ЛенобластьФото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Лес световых столбов заметили в Ленобласти - фото световые столбы, Петербург, ЛенобластьФото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Лес световых столбов заметили в Ленобласти - фото световые столбы, Петербург, ЛенобластьФото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Лес световых столбов заметили в Ленобласти - фото световые столбы, Петербург, ЛенобластьФото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».
Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».

Световые столбы – это разновидность гало: в воздухе из-за резкого похолодания появляются ледяные кристаллы, которые своеобразно отражают свет: над источником света вырастает светящийся столб. При большом количестве таких столбов получается «лес».

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Лес световых столбов заметили в Ленобласти - фото световые столбы, Петербург, Ленобласть
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