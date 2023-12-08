Лес световых столбов заметили в Ленобласти — фото

Удивительное атмосферное явление под названием световые столбы снова наблюдали в Ленобласти.

Кадры были сделаны минувшей ночью в Васильево, Кавголово, Лосево, Вартемягах, Агалатово в Ленобласти и у метро «Парнас» в Петербурге.

Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото». Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото». Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото». Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото». Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото». Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото». Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото». Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото». Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».

Фото: Катя Стрельникова, тг-канале «Астро Фото Болото».

Световые столбы – это разновидность гало: в воздухе из-за резкого похолодания появляются ледяные кристаллы, которые своеобразно отражают свет: над источником света вырастает светящийся столб. При большом количестве таких столбов получается «лес».