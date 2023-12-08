В Тихвине сотрудник пиццерии избил свою коллегу-девушку

Автор: Гузель Галимова
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В Тихвине Ленобласти сотрудник пиццерии избил коллегу-девушку, угрожая расправой, прямо на кухне, под камерами видеонаблюдения.

По данным тг-канала «Мэш на Мойке», в этот в ресторане была полная посадка и сотрудникам было тяжело справляться с нагрузкой. Двое на видео банально не поделили обязанности.

Снимок экрана 2023-12-08 в 10.49.51
Скрин видео: Мэш на Мойке

После произошедшего агрессор покинул рабочее место, а избитая девушка осталась до конца смены. По словам управляющего, молодой человек у них больше не работает. Потерпевшая написала заявление в полицию.

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06.12.2023 116
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