В Тихвине Ленобласти сотрудник пиццерии избил коллегу-девушку, угрожая расправой, прямо на кухне, под камерами видеонаблюдения.

По данным тг-канала «Мэш на Мойке», в этот в ресторане была полная посадка и сотрудникам было тяжело справляться с нагрузкой. Двое на видео банально не поделили обязанности.

После произошедшего агрессор покинул рабочее место, а избитая девушка осталась до конца смены. По словам управляющего, молодой человек у них больше не работает. Потерпевшая написала заявление в полицию.