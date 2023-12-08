Лихач на Toyota промчался по Мурманскому шоссе со скоростью 244 км/ч

Дорожный комитет Ленобласти подвел итоги осени по гонщикам на региональных трассах.

Антирекорд по скорости поставила светлая Toyota, которая разогналась до 244 км/ч по Мурманскому шоссе. На втором месте — светлая Audi, которая в начале сентября в девять утра разогналась до 236 км/ч на КАДе. А «бронза» досталась темной легковушке, проехавшей в середине октября по трассе «Сортавала» со скоростью 224 км/ч.

Фото: t.me/dorogi_47 Фото: t.me/dorogi_47 Фото: t.me/dorogi_47 Фото: t.me/dorogi_47

Фото: t.me/dorogi_47

«Из региональных трасс марку самой притягательной дороги для горе-гонщиков держит Выборгское шоссе. «Мерседес» залетал в Сертолово, выжимая спидометр на 195 километров в час. При разрешенных 90», — отметили в комитете.