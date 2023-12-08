Названы города Ленобласти, где разнорабочим платят больше всего

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Исследователи с hh.ru провели анализ уровня заработной платы в городах Ленобласти и выяснили, где разнорабочим платят больше всего.

Лидером с самым высоким заработком по Ленобласти стал Тихвин. Там зарплата разнорабочего достигает 85 тысяч рублей. В тройку также вошли Кингисепп — 62 125 рублей в месяц, и Сосновый Бор – около 60 тысяч.

9a5f6fff01
Пресс-служба hh.ru по СЗФО

В Гатчине, Кировске, Пушкине, Выборге, Тосно и Всеволожске заработная плата разнорабочего не опускается ниже 50 тысяч рублей.

Вам будет интересно
Названы города Ленобласти, где разнорабочим платят больше всего разнорабочий, Ленобласть, заработная плата
Средняя зарплата в Ленобласти составила почти 65 тысяч рублей
Средняя зарплата в Ленобласти в сентябре 2023 года составила 64 973 рублей, сообщает Петростат. С учетом индекса потребительских цен, реальная зарплата...
23.11.2023 164
Автор