Названы города Ленобласти, где разнорабочим платят больше всего

Исследователи с hh.ru провели анализ уровня заработной платы в городах Ленобласти и выяснили, где разнорабочим платят больше всего.

Лидером с самым высоким заработком по Ленобласти стал Тихвин. Там зарплата разнорабочего достигает 85 тысяч рублей. В тройку также вошли Кингисепп — 62 125 рублей в месяц, и Сосновый Бор – около 60 тысяч.

В Гатчине, Кировске, Пушкине, Выборге, Тосно и Всеволожске заработная плата разнорабочего не опускается ниже 50 тысяч рублей.